Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Логан Пол признался, что стал новым фанатом футбола после просмотра ЧМ-2026

Логан Пол признался, что стал новым фанатом футбола после просмотра ЧМ-2026
Комментарии

31-летний американский блогер, актёр, боксёр и рестлер Логан Пол, который ранее не интересовался футболом, заявил, что посмотрел бóльшую часть матчей чемпионата мира — 2026 и был впечатлён турниром.

«Я никогда не был поклонником футбола, но, чёрт возьми, я посмотрел почти весь турнир, и этот чемпионат мира поразил меня. Вот несколько вещей, которые я понял об этом виде спорта:

1) футбол — это безумно физически тяжёлый вид спорта. Эти игроки толкают, пихают и избивают друг друга до полусмерти, причём многое из этого остаётся не замеченным для судей. Чтобы добиться успеха на поле, нужно быть чрезвычайно выносливым;

2) слишком много театральности. Эти парни «имитируют травмы» лучше, чем некоторые мои коллеги из WWE;

3) пенальти — это чертовски безумное зрелище. Пенальти, наверное, самое захватывающее и одновременно самое безумное, что только может быть во всех видах спорта. Представьте себе, что вы вратарь. Футбол МГНОВЕННО превращается из командного вида спорта в индивидуальный. Вероятно, это психологический кошмар для спортсменов, которые из-за одной крошечной ошибки проигрывают от имени целой страны;

4) судьи могут одним решением полностью испортить игру, жизнь игрокам и целым нациям. Это отстой;

5) это событие, пожалуй, ближе всего к мировому единству. Все взоры прикованы к этим спортсменам на самой большой арене мира. Рождаются суперзвёзды. Карьеры меняются навсегда.

Новый фанат», — написал Логан в своём аккаунте в социальной сети Х.

Сейчас читают:
10 вещей, которые чемпионату России стоит перенять у ЧМ-2026
10 вещей, которые чемпионату России стоит перенять у ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android