Коди Гарбрандт после ареста Дастина Порье призвал UFC лучше заботиться о бывших бойцах

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт заявил, что организации стоит больше делать для помощи бойцам в переходе к жизни после завершения карьеры. Поводом для размышлений стал недавний арест Дастина Порье, который после выхода на пенсию столкнулся с трудностями адаптации.

«Я не знаю, сколько лет мне ещё осталось в этом спорте, но я молюсь, чтобы бог позволил мне оставаться здоровым, целым и невредимым и чтобы я смог уйти на своих условиях. Думаю, у многих бойцов такой возможности нет. Им приходится выходить на ринг, потому что им нужны деньги. Им приходится драться, даже будучи травмированными. Это тяжело. Видишь, как они уходят, и понимаешь, как тяжело им, когда их отпускают обратно в «дикую природу». Типа, чувак, у тебя больше не будет этого адреналина, чего-то, чего ты с нетерпением ждёшь, так что это тяжело.

Я просто молюсь, чтобы многие из этих бойцов накопили денег и составили планы на будущее. Хотелось бы, чтобы UFC делала чуть больше, чтобы помочь нам в этом: медицинское обслуживание, страховка, пенсионный план 401K. Страшно покидать то, что даёт стабильность и к чему ты стремился всю жизнь, а потом всё заканчивается, и зарплаты больше не поступают, спонсорские деньги не поступают. А потом ты возвращаешься к жизни без того адреналина, который даёт погоня за чем-то… Страшно даже думать об этом. Я понимаю, почему многие бойцы, которых вы видите в СМИ, переживают подобные проблемы — как психологические, так и физические, и эмоциональные.

Мне очень жаль Дастина. У меня даже голос срывается, когда я об этом думаю, потому что он такой классный парень. А люди в СМИ просто высмеивают его из-за одной оплошности. Этот парень сделал столько потрясающих вещей — и в спорте, и за его пределами, создал благотворительные фонды, помог стольким людям за свою жизнь… От того, с чего он начинал в Луизиане, до того, чего он добился на мировой арене, и теперь ему приходится снимать эти видео с извинениями. Эй, чувак, ты совершил ошибку. Такое бывает. Мы же люди. Мы не идеальны. Это тяжело видеть, потому что в глубине души Дастин такой хороший парень. У него была всего одна маленькая ошибка», — приводит слова Гарбрандта издание MMA Junkie.