Майкл Пейдж заявил о готовности провести бой с Макгрегором после UFC 329

Британский боец Майкл Пейдж, выступающий в UFC, выразил готовность провести бой с Конором Макгрегором, если ирландец останется в полусреднем весе после реванша с Максом Холлоуэем, который возглавит турнир UFC 329 в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.

«Все опасности, с которыми, как я говорил, готов столкнуться в среднем весе, он получит, если выйдет против меня в полусреднем. При этом я гораздо более неудобный соперник, чем кто-либо, с кем он когда-либо дрался. Он больше никогда не встретится с бойцом, похожим на меня. Если он останется в полусреднем весе и появится такая возможность, то я на 100% буду «за» [этот бой]. Я с радостью сделаю вес и ударю его ногой в лицо», — приводит слова Пейджа издание MMA Junkie.