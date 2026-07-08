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Майкл Пейдж заявил о готовности провести бой с Макгрегором после UFC 329

Майкл Пейдж заявил о готовности провести бой с Макгрегором после UFC 329
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Британский боец Майкл Пейдж, выступающий в UFC, выразил готовность провести бой с Конором Макгрегором, если ирландец останется в полусреднем весе после реванша с Максом Холлоуэем, который возглавит турнир UFC 329 в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Все опасности, с которыми, как я говорил, готов столкнуться в среднем весе, он получит, если выйдет против меня в полусреднем. При этом я гораздо более неудобный соперник, чем кто-либо, с кем он когда-либо дрался. Он больше никогда не встретится с бойцом, похожим на меня. Если он останется в полусреднем весе и появится такая возможность, то я на 100% буду «за» [этот бой]. Я с радостью сделаю вес и ударю его ногой в лицо», — приводит слова Пейджа издание MMA Junkie.

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