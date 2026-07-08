Конор Макгрегор жёстко раскритиковал наследие Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что не ценит наследие бывшего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, усомнившись в его достижениях и уровне соперников.

«Да ладно, этот парень вообще ничего не сделал в этом спорте. Ничего. Провёл всего 13 боёв в UFC и всё. И только три из них были против действительно известных соперников.

Он дрался со мной, когда я только вернулся после перерыва. Я тогда занимался совсем не тем, чем следовало. Постоянно тусовался, был по уши в судебных разбирательствах. Не выходил в октагон два года. У меня уже было $ 200 млн. И вот я возвращаюсь и дерусь с этим чёртовым парнем.

Я провёл с ним четыре раунда. У меня был сломан палец на ноге. Наверняка вы видели сериал на Netflix, где показано, как я сломал ногу за три недели до боя.

Этот парень — никто. И где он сейчас? Исчез. Поэтому я вообще его не ценю. Совсем. У него нет мужества. Этот человек сдался своей боли, и это чертовски печально. Мне нечего ему сказать. И нечего о нём говорить. Я его не уважаю.

Он никогда не дрался в более тяжёлой весовой категории, срывал вес, провёл всего несколько значимых боёв, у него нет ярких досрочных побед, нет нокаутов. Да бросьте. Сколько у него вообще нокаутов? Три или четыре? Да вы с ума сошли, если думаете, что я буду тратить своё время на просмотр этого.

Да, он никогда не проигрывал. Но первую половину своей карьеры он проводил на турнирах, которые организовывал его отец, где-то у себя на родине. Начал с рекорда 12-0, а его соперники выходили на бой с рекордом 0-0. Ноль побед, ноль поражений. Это несерьёзно. Я его не оцениваю. Совсем не оцениваю», — сказал Макгрегор в подкасте Re-Rank для YouTube-канала Complex.