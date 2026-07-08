Конор Макгрегор поставил Ислама Махачева выше Хабиба Нурмагомедова в рейтинге всех времён

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что ставит действующего чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева выше бывшего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

«Он выше Хабиба. Он выше Хабиба по количеству досрочных побед, по совокупности достижений, по выступлениям в двух весовых категориях — безусловно, да. Но, послушайте, он всё ещё в деле. Всё ещё выступает. Просто многие люди легко поддаются чужому мнению и пытаются поддеть его, намекая, что ему пора заканчивать карьеру. А я считаю, что в этом парне ещё очень многое осталось. Очень многое. Он и сам должен это понимать и продолжать», — сказал Макгрегор в подкасте Re-Rank для YouTube-канала Complex.