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Мераб Двалишвили — Петру Яну: возвращайся скорее, брат

Мераб Двалишвили — Петру Яну: возвращайся скорее, брат
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35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что пока не получал от организации информации о сроках проведения третьего боя с действующим чемпионом Петром Яном. Первоначальная задержка в организации трилогии была связана с травмой Яна, которая отложила его возвращение в октагон.

«Похоже, в августе я не буду драться, и от Петра Яна я ничего не слышал. Я просто жду его и молюсь, чтобы он скоро вернулся. Не знаю. Пётр, возвращайся скорее, брат. Давай поборемся. Я хочу драться. Вперёд!» — приводит слова Двалишвили издание MMA Fighting.

Двалишвили также отметил, что у вынужденного перерыва есть и преимущество — он смог залечить некоторые застарелые травмы, хотя недавно снова сломал нос на тренировке, а потом ещё раз во время поединка по борьбе.

Читать далее:
Мераб Двалишвили: я заслуживаю трилогии с Петром Яном. Он лучший в легчайшем весе
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