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Конор Макгрегор назвал себя величайшим бойцом ММА всех времён, а не Джона Джонса

Конор Макгрегор назвал себя величайшим бойцом ММА всех времён, а не Джона Джонса
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что считает себя лучшим бойцом в истории ММА, а не Джона Джонса, который традиционно занимает первое место в рейтингах.

— Итак, начнём с первого места. Как вы думаете, кто лучший боец UFC всех времён?
— Я. Это должен быть я. Моя карьера, мой вклад в развитие этой компании и этого спорта, тот уровень, которого я достиг, те высоты, на которые я поднял всё это дело, — это только я.

— На первом месте у нас Джон Джонс.
— Что с ним? Джон выглядит там [на фотографии] очень мягко. Не знаю, как вам, но мне кажется, что такая физическая форма — это точно не уровень первого номера.

Послушайте, где он сейчас? Где он сейчас? Важно то, кто всё ещё здесь, понимаете? Это игра на выносливость. Кто сможет продержаться дольше? Кто сможет оставаться на вершине дольше всех? И вот я всё ещё здесь. Я возвращаюсь 11 июля. Я очень хочу показать, что никто из этих парней, включая Джона с его историей, не находится на моём уровне.

У него восемь нокаутов. У меня 19. Понимаете, я… С точки зрения цифр я понимаю, о чём вы говорите, и понимаю величие Джона, безусловно. Но если смотреть на статистику, всё сложно взвесить. Всегда есть разные переменные, которые полностью меняют картину. Но я понимаю. Я вижу, что вы имеете в виду. Я понимаю, откуда вы исходите, — сказал Макгрегор в подкасте Re-Rank для YouTube-канала Complex.

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