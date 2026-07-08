Тренер Макгрегора объяснил, почему Конор больше не планирует драться в лёгком весе

Джон Кавана, тренер Конора Макгрегора, заявил, что ирландец больше не планирует возвращаться в лёгкий вес и намерен выступать в полусредней весовой категории, где проведёт реванш с Максом Холлоуэем в главном событии UFC 329.

«Чтобы Конор снова выступил в лёгком весе, должно произойти что-то действительно значительное. Сейчас для него комфортно выступать в полусреднем весе: ему уже легко укладываться в этот лимит, и его габариты этому соответствуют. Силы у него тоже более чем достаточно. К тому же у Конора всегда был необычно большой размах рук — почти как у орангутана. Благодаря этому он чувствует себя очень уверенно. Можно сказать, он способен завязать шнурки, даже не наклоняясь», — приводит слова тренера издание Yahoo Sports.