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Роберт Уиттакер заявил, что больше не планирует выступать в среднем весе

Роберт Уиттакер заявил, что больше не планирует выступать в среднем весе
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер заявил, что его переход в полутяжёлый дивизион на турнире UFC 329 является не разовым испытанием, а постоянным решением. Австралиец проведёт дебютный бой в новой категории против Никиты Крылова в предварительном карде шоу, которое пройдёт в субботу на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Роберт Уиттакер — Никита Крылов
12 июля 2026, воскресенье. 03:20 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Никита Крылов

«Этап моей карьеры в среднем весе уже завершён. Сейчас я очень доволен тем, что выступаю в полутяжёлом весе. Честно говоря, это полностью изменило мою жизнь. Всем могу это рекомендовать. Это новая глава, новая страница. Теперь хочу проверить себя в бою с Никитой. Он очень серьёзный соперник. Хочу получить удовольствие от этого поединка.

Честно, для меня это действительно изменило всё. Я наслаждаюсь этим этапом карьеры. Обычно к этому моменту перед боем я уже изнывал от голода, занимался водной загрузкой перед весогонкой и мечтал поскорее вернуться домой к жене и детям. Просто считал дни до окончания этого процесса. Но ведь бои требуют максимальной концентрации, нельзя мыслями быть где-то ещё. Когда постоянно думаешь о том, как бы скорее оказаться дома, это отвлекает и рассеивает внимание. Сейчас же я нахожусь в очень хорошем состоянии», — приводит слова Уиттакера издание MMA Junkie.

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