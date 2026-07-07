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Дю Плесси объяснил, почему считает Макгрегора фаворитом в бою с Холлоуэем

Дю Плесси объяснил, почему считает Макгрегора фаворитом в бою с Холлоуэем
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Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси поделился ожиданиями от главного боя турнира UFC 329, в котором бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор встретится с экс-обладателем временного титула в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем. По мнению дю Плесси, несмотря на длительный простой и вопросы к функциональной готовности Макгрегора, именно ирландец способен одержать победу благодаря своему таймингу и нокаутирующей мощи.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Конор начал свой путь в UFC как раз тогда, когда я только начинал профессиональную карьеру. Он был одним из тех бойцов, на которых я действительно равнялся по мере своего развития в этом спорте. Макс Холлоуэй — безусловно, будущий член Зала славы. У него не бывает скучных боёв, это невероятный боец. В прошлом поединке ему пришлось нелегко с Чарльзом Оливейрой, но бой с Конором будет совсем другим.

Интересно будет посмотреть на Конора в полусреднем весе. Макс может выступать в этой категории — он достаточно высокий. Но ещё интереснее увидеть, как Конор вернётся. При этом есть одна особенность Конора: кажется, что на него никогда не давит давление. Он просто выходит и делает своё дело. Физически он выглядит хорошо, но напротив него будет Макс Холлоуэй, а это очень серьёзное испытание. Представьте только: Конор победит Макса и получит титульный шанс.

Я ставлю на Мака. Никогда не буду ставить против него. Никогда не поставлю против Конора. При этом я большой поклонник Макса Холлоуэя, люблю его как бойца. Он заслужил всё, чего добился, и все похвалы в свой адрес, но я не могу поставить против Конора. У него пугающее чувство тайминга.

Все, кто с ним дрался, говорят одно и то же. Этот тайминг и его скрытая нокаутирующая мощь. Каждый соперник отмечает: если Конор попадает, ты это сразу чувствуешь. Ему достаточно одного точного удара. Илия Топурия нокаутировал Макса, значит, это возможно. Но я не знаю, что Конор собирается делать со своей выносливостью. Ему нужно найти решение, потому что Макс Холлоуэй не останавливается ни на секунду», — сказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.

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