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Кинг Грин хочет завоевать пояс BMF и вернуть его Нейту Диазу

Кинг Грин хочет завоевать пояс BMF и вернуть его Нейту Диазу
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39-летний ветеран смешанных единоборств американец Кинг Грин заявил, что намерен побороться за пояс BMF после турнира UFC 329, где встретится с соотечественником Терренсом Маккинни.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Кинг Грин — Терренс Маккинни
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Кинг Грин
Не началось
Терренс Маккинни

«Я действительно хочу побороться за пояс BMF. Хочу добавить ещё одно достижение в свою карьеру. Сейчас моя цель — завоевать этот титул и вернуть его моему другу Нейту Диазу. Именно к этому я стремлюсь.

Мне кажется, пояс BMF символизирует нечто особенное — настоящий бой. А Чарльз [Оливейра] всё нам испортил. Я хочу сохранить дух настоящих поединков. Это драка, а некоторые из новых ребят пытаются всё превратить в обычное соревнование и говорят: «Это просто конкуренция». Нет, мы дерёмся. Надеюсь, мне выпадет честь считаться одним из BMF и выйти на бой за этот пояс», — приводит слова Грина издание MMA Junkie.

Титул BMF принадлежит бывшему чемпиону UFC в лёгком весе бразильцу Чарльзу Оливейре, который завоевал его, победив Макса Холлоуэя на турнире UFC 326.

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