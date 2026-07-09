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Холлоуэй высказался о предстоящем бое с Макгрегором, упомянув поединок Гейджи с Топурией

Холлоуэй высказался о предстоящем бое с Макгрегором, упомянув поединок Гейджи с Топурией
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Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем бое с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором на UFC 329, который пройдёт 12 июля в Лас Вегасе.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Это просто безумие. Многие болельщики и вообще многие люди уже списывают Конора со счетов, и это просто нелепо. Многие точно так же списывали со счетов Джастина Гэтжи, но сейчас совсем другая ситуация.
У этого парня неограниченные деньги, огромное количество связей, он возвращается после тяжёлой травмы, как говорят, обрёл Бога, на бой придут его дети. Я видел его вместе с Тимом Гровером — не знаю, является ли он теперь его тренером. Он делает всё правильно», — приводит слова Холлоуэя MMAJunkie.

Напомним, ранее Джастин Гейджи победил испанца грузинского происхождения Илию Топурию на турнире UFC в Белом доме.

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