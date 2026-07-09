«Действовали довольно скрытно». Макгрегор – о подготовке к бою с Холлоуэем на UFC 329

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о подготовке к предстоящему бою с американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Я поборол сомнения благодаря работе. Сомнения появляются только тогда, когда ты не вкладываешься в подготовку, поэтому я убедился, что сделал всё необходимое.

Наша подготовка к этому бою была очень тщательной. Мы, если хотите, действовали довольно скрытно. Практически ничего не стало известно о нашем подходе и нашей тактике. В субботу вечером в октагон выйдет настоящий полноценный боец смешанных единоборств. Я с нетерпением жду возможности это показать», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор показал специальные пояса, сделанные для его реванша с американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.