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«Действовали довольно скрытно». Макгрегор – о подготовке к бою с Холлоуэем на UFC 329

«Действовали довольно скрытно». Макгрегор – о подготовке к бою с Холлоуэем на UFC 329
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о подготовке к предстоящему бою с американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Я поборол сомнения благодаря работе. Сомнения появляются только тогда, когда ты не вкладываешься в подготовку, поэтому я убедился, что сделал всё необходимое.

Наша подготовка к этому бою была очень тщательной. Мы, если хотите, действовали довольно скрытно. Практически ничего не стало известно о нашем подходе и нашей тактике. В субботу вечером в октагон выйдет настоящий полноценный боец смешанных единоборств. Я с нетерпением жду возможности это показать», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор показал специальные пояса, сделанные для его реванша с американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

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