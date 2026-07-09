«Меньше неуважения, неудачник». Макгрегор – ответил на вызов Гейджи

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на слова 37-летнего чемпиона UFC в лёгком весе американца Джастина Гейджи, который заявил, что хочет провести бой с ирландцем.

«Встань в очередь. Есть несколько бойцов, которые хотят этого. Послушайте, у него есть пояс в лёгком весе, и это заслуживает уважения. Но Холлоуэй на UFC 300 уложил его лицом вниз, задницей вверх. Жёстко. Очень жёстко. Поэтому сейчас я даже не думаю об этом. Вернусь ли я снова в лёгкий вес? Это тоже вопрос, в котором я не уверен. Мне больше нравится идея завоевать тройную корону. Меньше неуважения, чёртов неудачник», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

Макгрегор проведёт следующий бой с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе и экс-обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Их поединок станет главным событием турнира UFC 329, который состоится 12 июля в Лас-Вегасе, США.