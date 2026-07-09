Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Меньше неуважения, неудачник». Макгрегор – ответил на вызов Гейджи

«Меньше неуважения, неудачник». Макгрегор – ответил на вызов Гейджи
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на слова 37-летнего чемпиона UFC в лёгком весе американца Джастина Гейджи, который заявил, что хочет провести бой с ирландцем.

«Встань в очередь. Есть несколько бойцов, которые хотят этого. Послушайте, у него есть пояс в лёгком весе, и это заслуживает уважения. Но Холлоуэй на UFC 300 уложил его лицом вниз, задницей вверх. Жёстко. Очень жёстко. Поэтому сейчас я даже не думаю об этом. Вернусь ли я снова в лёгкий вес? Это тоже вопрос, в котором я не уверен. Мне больше нравится идея завоевать тройную корону. Меньше неуважения, чёртов неудачник», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

Макгрегор проведёт следующий бой с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе и экс-обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Их поединок станет главным событием турнира UFC 329, который состоится 12 июля в Лас-Вегасе, США.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй
Материалы по теме
UFC 329: Конор возвращается! Мы скучали по ирландцу. LIVE
Live
UFC 329: Конор возвращается! Мы скучали по ирландцу. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android