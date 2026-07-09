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UFC показал актуальную форму Конора Макгрегора перед боем с Максом Холлоуэем

UFC показал актуальную форму Конора Макгрегора перед боем с Максом Холлоуэем
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Престижнейший промоушен UFC показал актуальную форму бывшего чемпиона в двух весовых категориях ирландца Конор Макгрегор перед предстоящим боем с экс-обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего в его активе в организации 23 победы и девять поражений.

Первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением (30-27, 30-26, 30-27) по итогам трёх раундов.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира UFC 329.

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