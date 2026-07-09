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Слипенко: бои Макгрегора не потеряют актуальность. Грандиозное событие в ММА

Слипенко: бои Макгрегора не потеряют актуальность. Грандиозное событие в ММА
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Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Это грандиозное событие в мире ММА. 100%, что для большинства болельщиков по всему миру это станет одним из самых ожидаемых боёв года. Величина Конора — вершина, к которой стремятся многие, но немногим она покоряется. Поэтому его бои не потеряют актуальности. Учитывая, что мы давно не видели его в деле, возвращение станет ещё интереснее.

Очевидно, что Макс тут будет фаворитом. При этом нельзя списывать Конора со счетов. Бой пройдёт в категории 77 кг, это преимущество для Макгрегора. По габаритам он должен быть намного крупнее. Макс уже в 70 казался худее остальных, поэтому здесь разница будет ещё существеннее. Ждём поединок с нетерпением. Повторюсь, Холлоуэй — фаворит, но верю в победу Макгрегора», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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