Слипенко: бои Макгрегора не потеряют актуальность. Грандиозное событие в ММА

Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.

«Это грандиозное событие в мире ММА. 100%, что для большинства болельщиков по всему миру это станет одним из самых ожидаемых боёв года. Величина Конора — вершина, к которой стремятся многие, но немногим она покоряется. Поэтому его бои не потеряют актуальности. Учитывая, что мы давно не видели его в деле, возвращение станет ещё интереснее.

Очевидно, что Макс тут будет фаворитом. При этом нельзя списывать Конора со счетов. Бой пройдёт в категории 77 кг, это преимущество для Макгрегора. По габаритам он должен быть намного крупнее. Макс уже в 70 казался худее остальных, поэтому здесь разница будет ещё существеннее. Ждём поединок с нетерпением. Повторюсь, Холлоуэй — фаворит, но верю в победу Макгрегора», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.