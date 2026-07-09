Макгрегор рассказал о необычных методах подготовки к бою с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор перед боем с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, который состоится 12 июля в Лас-Вегасе, заявил, что впервые в карьере практиковал воздержание от любых физических прикосновений во время тренировочного лагеря.

«Огонь в моём животе ревёт, он будет выпущен наружу в субботу вечером. Я практиковал воздержание в этом лагере от любых физических прикосновений, это первый раз, когда делаю это. Было интенсивно, рад увидеть, что это принесёт в субботу вечером. У меня будет хорошая ночь в субботу по всем направлениям», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds в социальной сети Х.