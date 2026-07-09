Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор рассказал о необычных методах подготовки к бою с Холлоуэем

Макгрегор рассказал о необычных методах подготовки к бою с Холлоуэем
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор перед боем с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, который состоится 12 июля в Лас-Вегасе, заявил, что впервые в карьере практиковал воздержание от любых физических прикосновений во время тренировочного лагеря.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Огонь в моём животе ревёт, он будет выпущен наружу в субботу вечером. Я практиковал воздержание в этом лагере от любых физических прикосновений, это первый раз, когда делаю это. Было интенсивно, рад увидеть, что это принесёт в субботу вечером. У меня будет хорошая ночь в субботу по всем направлениям», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds в социальной сети Х.

Материалы по теме
Видео
UFC показал актуальную форму Конора Макгрегора перед боем с Максом Холлоуэем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android