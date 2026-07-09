«Что он может мне предложить?» Макгрегор — о возможном поединке с Шавкатом Рахмоновым

Легендарный ирландский боец UFC Конор Макгрегор высказался о возможном поединке с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым.

— Конор, ты сказал, что готов встретиться с лучшими бойцами. Шавкат Рахмонов победил твоего соотечественника Иана Гарри. Если всё пойдёт по твоему плану, видишь ли ты этот бой в будущем и что ты думаешь о нём как о бойце?

— Он… Знаю, что у него была серьёзная травма, он восстанавливается после неё, так что я оставлю его с этим. На данный момент ничего о нём не думаю. Ему предстоит много работы. Да и что он может мне предложить, понимаешь? Титул… ему пришлось бы завоевать титул, чтобы я хотя бы рассмотрел его в качестве соперника. А пока он не близок к нему, — сказал Макгрегор на пресс-конференции.