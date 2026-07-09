Двалишвили признали бойцом года. Все результаты World MMA Awards

Грузинский боец Мераб Двалишвили признан бойцом года на церемонии World MMA Awards. В голосовании, учитывавшем события с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года, он опередил своего соотечественника Илию Топурию, бразильца Александра Пантожу, а также россиян Магомеда Анкалаева и Гаджи Рабаданова.

Награду «Бой года» получили уроженец Мьянмы Джошуа Ван и американец Брэндон Ройвал за претендентский бой на турнире UFC 317.

Автором «Нокаута года» стал бразилец Маурисио Руффи, который на UFC 313 нокаутировал Бобби Грина.

Премия за «Сабмишн года» досталась бразильцу Жану Сильве, финишировавшему Брайса Митчелла удушением ниндзя на UFC 314.

Джошуа Ван также победил в номинации «Прорыв года», а «Интернациональным бойцом года» стал Пэдди Пимблетт.

«Рефери года» признан Марк Годдард, «Журналистом года» — Ариэль Хельвани, «Личностью года» — Нина Драма.

«Организацией года» стала UFC, а её глава Дана Уайт — «Руководителем года».