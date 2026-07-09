Азамат Бекоев дал прогноз на бой-реванш Макгрегора и Холлоуэя

Российский боец UFC Азамат Бекоев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.

«Возвращение Конора — очень громкое событие, но в его победу не особо верю. Макс в последние годы стабильно выступает на высоком уровне. Макгрегор получает бой после длительного простоя со слишком сильным оппонентом. Функционал Макгрегора под большим вопросом. Думаю, бой будет ярким. От Конора будет исходить опасность, но только в первых раундах. Скорее всего, Макс начнёт его перебивать и нокаутирует ближе к концу боя, «бензобак» у него побольше», — сказал Бекоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.