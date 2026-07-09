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Конор Макгрегор назвал топ-10 величайших бойцов в истории ММА. Хабиб — девятый

Конор Макгрегор назвал топ-10 величайших бойцов в истории ММА. Хабиб — девятый
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37-летний легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор на YouTube-канале Complex назвал топ-10 величайших атлетов в истории смешанных единоборств.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Топ-10 величайших бойцов в истории ММА по версии Макгрегора:

1. Конор Макгрегор.
2. Андерсон Силва.
3. Джон Джонс.
4. Деметриус Джонсон.
5. Валентина Шевченко.
6. Аманда Нуньес.
7. Ислам Махачев.
8. Даниэль Кормье.
9. Хабиб Нурмагомедов.
10. Александр Волкановски.

В ночь на 12 июля в главном бою турнира UFC 329 ирландский звёздный боец совершит своё возвращение в октагон, где в рамках полусреднего веса сразится с американцем Максом Холлоуэем.

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