Конор Макгрегор назвал топ-10 величайших бойцов в истории ММА. Хабиб — девятый

37-летний легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор на YouTube-канале Complex назвал топ-10 величайших атлетов в истории смешанных единоборств.
Топ-10 величайших бойцов в истории ММА по версии Макгрегора:
1. Конор Макгрегор.
2. Андерсон Силва.
3. Джон Джонс.
4. Деметриус Джонсон.
5. Валентина Шевченко.
6. Аманда Нуньес.
7. Ислам Махачев.
8. Даниэль Кормье.
9. Хабиб Нурмагомедов.
10. Александр Волкановски.
В ночь на 12 июля в главном бою турнира UFC 329 ирландский звёздный боец совершит своё возвращение в октагон, где в рамках полусреднего веса сразится с американцем Максом Холлоуэем.