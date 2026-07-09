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Холлоуэй — Чендлеру: продолжай верить. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем

Холлоуэй — Чендлеру: продолжай верить. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем
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Бывший обладатель титула UFC Макс Холлоуэй обратился с посланием к американцу Майклу Чендлеру, чей бой с Конором Макгрегором был отменён в 2024 году.

«Какое у меня послание есть к Чендлеру? Мужик, продолжай верить. Он верит, что всё возможно. Думал, что наш бой с Конором состоится пять-шесть лет назад. А теперь, 13 лет спустя, снова дерусь с этим парнем. Это безумие. Что я хочу сказать Чендлеру: продолжай тренироваться. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем», — приводит слова Холлоуэя Freak MMA в социальной сети Х.

Бой Холлоуэя с Макгрегором состоится в ночь на 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

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