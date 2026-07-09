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Макгрегор — о возвращении в UFC: нет ничего лучше, чем доказывать людям, что они ошибаются

Макгрегор — о возвращении в UFC: нет ничего лучше, чем доказывать людям, что они ошибаются
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Легендарный боец UFC Конор Макгрегор высказался о своём возвращении в октагон.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Как я и сказал ранее — моя цель «Тройная корона». Нет ничего лучше, чем доказывать людям, что они ошибаются. Люди имеют право на своё мнение. Некоторые из них обоснованы. У них есть логические вопросы: большой перерыв, травма, мой образ жизни. Понимаю.

Мы выйдем в субботу вечером и снова заставим всех замолчать. Бизнес растёт. Деньги идут. Вступайте в эту игру, на коне. Мак вернулся, моя задача — встряхнуть игру, встряхнуть этот бизнес, это точно. Доказать себе. Я есть тот, кем себя называю. Я есть тот, кто есть», — приводит слова Конор издание MMA Fighting.

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