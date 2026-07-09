Макгрегор — о возвращении в UFC: нет ничего лучше, чем доказывать людям, что они ошибаются

Легендарный боец UFC Конор Макгрегор высказался о своём возвращении в октагон.

«Как я и сказал ранее — моя цель «Тройная корона». Нет ничего лучше, чем доказывать людям, что они ошибаются. Люди имеют право на своё мнение. Некоторые из них обоснованы. У них есть логические вопросы: большой перерыв, травма, мой образ жизни. Понимаю.

Мы выйдем в субботу вечером и снова заставим всех замолчать. Бизнес растёт. Деньги идут. Вступайте в эту игру, на коне. Мак вернулся, моя задача — встряхнуть игру, встряхнуть этот бизнес, это точно. Доказать себе. Я есть тот, кем себя называю. Я есть тот, кто есть», — приводит слова Конор издание MMA Fighting.