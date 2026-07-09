Тренер Макгрегора ответил, когда планируется следующий бой для Конора после Холлоуэя

Ирландский тренер смешанных единоборств Джон Кавана, работающий вместе с легендарным ирландским бойцом Конором Макгрегором, высказался о планах на следующий поединок подопечного после встречи с Максом Холлоуэем.

«Как выглядит его календарь в UFC? Я занимаюсь своим делом, я просто тренер, но, конечно, хотел бы видеть его более активным, чем ожидание следующего боя до апреля 2027-го. Закончим и разберёмся в июле. Так что, если всё пойдёт хорошо, небольшой перерыв, а затем снова в бой. Я бы хотел провести что-то до конца года, но позвольте парням в костюмах спорить об этом», — приводит слова Каваны издание MMA Fighting.