Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Макгрегора ответил, когда планируется следующий бой для Конора после Холлоуэя

Тренер Макгрегора ответил, когда планируется следующий бой для Конора после Холлоуэя
Комментарии

Ирландский тренер смешанных единоборств Джон Кавана, работающий вместе с легендарным ирландским бойцом Конором Макгрегором, высказался о планах на следующий поединок подопечного после встречи с Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Как выглядит его календарь в UFC? Я занимаюсь своим делом, я просто тренер, но, конечно, хотел бы видеть его более активным, чем ожидание следующего боя до апреля 2027-го. Закончим и разберёмся в июле. Так что, если всё пойдёт хорошо, небольшой перерыв, а затем снова в бой. Я бы хотел провести что-то до конца года, но позвольте парням в костюмах спорить об этом», — приводит слова Каваны издание MMA Fighting.

Материалы по теме
Макгрегор — о возвращении в UFC: нет ничего лучше, чем доказывать людям, что они ошибаются
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android