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Тренер Макгрегора рассказал, чего ждать от Конора в бою с Максом Холлоуэем

Тренер Макгрегора рассказал, чего ждать от Конора в бою с Максом Холлоуэем
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Ирландский тренер смешанных единоборств Джон Кавана, работающий вместе с легендарным бойцом Конором Макгрегором, рассказал, что стоит ожидать от его подопечного в бою с 34-летним американцем Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Что будет в бою с Холлоуэем? Мастер-класс. Это всё, что я могу вам сказать», — приводит слова Каваны издание MMA Fighting.

Поединок между Конором и Максом возглавит кард турнира UFC 329, который пройдёт в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.

Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего в его активе в организации 23 победы и девять поражений.

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