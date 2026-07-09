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Деметриус Джонсон раскрыл, за счёт чего Макгрегор может победить в бою с Холлоуэем

Деметриус Джонсон раскрыл, за счёт чего Макгрегор может победить в бою с Холлоуэем
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Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон поделился ожиданиями от предстоящего боя Макгрегор — Холлоуэй. Поединок состоится в ночь на 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Один из главных ключей к победе для Макгрегора – быть готовым к физическому ущербу. Знаю, что это звучит странно, но после паузы бойцу нужно привыкнуть к пропущенным ударам, когда тебе попадает в нос, он начинает опухать. Можно пропустить и на тренировке, но тренировка и бой – разные вещи, я вам это гарантирую. Конору нужна уверенность, что если он зайдёт в клетку и пропустит по лицу, то подумает: «Ладно, я уже был в этой ситуации».

Во-вторых, Макгрегор должен легко двигаться на ногах и не ввязываться с Холлоуэем в боксёрские размены. Мы видели, как Конор делал это в двух последних боях с Дастином Порье и Нейтом Диазом. В бою с Эдди Альваресом не было разменов, Конор ловил его. Нельзя боксировать с Максом, нужно заставить его промахиваться», — сказал Джонсон в видео на своём YouTube-канале.

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