Пимблетт ответил на вопрос, что его больше волнует — матч сборной Англии или свой бой

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт ответил на вопрос журналиста, что его волнует больше — собственный бой на турнире UFC 329 с Бенуа Сен-Дени или четвертьфинальный матч сборной Англии с Норвегией на чемпионате мира по футболу — 2026.

— Что тебя волнует больше — твой бой или матч сборной Англии со сборной Норвегии?

— А ты как думаешь, парень? То, что собираются делать 11 других парней, или то, что собираюсь делать я? Да, это был ужасный вопрос, — приводит слова Пимблетта Home of Fight в социальной сети Х.

Отметим, матч сборной Англии с Норвегией на чемпионате мира по футболу — 2026 начнётся за несколько часов до боя.

У Пимблетта 23 победы и четыре поражения в ММА. В своём последнем бою за временный пояс в лёгком весе Пэдди проиграл Джастину Гейджи единогласным решением судей в январе этого года. В свою очередь, у Сен-Дени 17 побед и три поражения. Один бой с его участием признан несостоявшимся.