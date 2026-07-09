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«Вся вина на мне». Тренер Макгрегора — о травме Конора перед боем с Майклом Чендлером

«Вся вина на мне». Тренер Макгрегора — о травме Конора перед боем с Майклом Чендлером
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Ирландский тренер смешанных единоборств Джон Кавана, работающий вместе с легендарным бойцом Конором Макгрегором, рассказал детали перелома пальца, из-за которого его подопечный не смог выйти на бой с Майклом Чендлером на турнире UFC 303.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Скажу это более резко, чем [Конор]. Я должен был с самого начала надеть защитную экипировку на обоих парней. Начало было немного поспешным. Это другое, когда спаррингуешь ради спарринга и спаррингуешь, чтобы они там снимали, Embedded или Countdown, это было немного хаотично.

Они вроде бы как и работали для камер и шоу, но при этом спарринг был настоящим. Так что всё оказалось сделано неправильно. Слушайте, полностью беру вину на себя. Я не дал им полную экипировку, он неудачно попал в локоть Тристана, и ещё это произошло очень рано — в первую минуту первого раунда. Он как бы шепнул мне между раундами, что чувствует, что сломал палец на ноге. Я пытался остановить это, а он настаивал на том, чтобы провести следующие четыре раунда, провёл все пять раундов, потому что на адреналине можно немного продержаться. Но да, это было неприятно.

Как я себя чувствовал тогда? Мне было тошно. Действительно очень тошнило… Это была моя вина. Так что в этом тренировочном лагере были суперосторожны. Ни одной царапины, ни одного ушиба, ни синяка, 100%. Увидим лучшую версию его», — сказал Кавана на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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