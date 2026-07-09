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Боец UFC Хокит: Эрлинг Холанд будет в моём углу на следующем бое

Боец UFC Хокит: Эрлинг Холанд будет в моём углу на следующем бое
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Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит в шутку заявил, что на следующем поединке в его углу будет присутствовать звёздный нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

«Убийца бразильцев и другой бразильский убийца. Легендарный командный союз. Эрлинг Холанд будет в моём углу на следующем бое. Всем теперь конец», — приводит слова Хокита MMA News Brasil в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою Хокит подрался с бывшим претендентом на титул UFC в тяжёлом весе соотечественником Дерриком Льюисом на турнире UFC White House — Freedom 250. Поединок завершился победой Джоша техническим нокаутом во втором раунде.

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