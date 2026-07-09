«Чемпионат» ведёт трансляцию пресс-конференции Конора Макгрегора

Спортивный портал «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции турнира UFC 329, которая доступна по ссылке ниже.

Текстовая онлайн-трансляция пресс-конференции UFC 329.

В главном бою вечера сразятся 37-летний легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор и 34-летний бывший обладатель титула UFC Макс Холлоуэй.

Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего в его активе в организации 23 победы и девять поражений.