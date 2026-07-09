Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 329 — пресс-конференция, где смотреть, Макгрегор — Холлоуэй

«Чемпионат» ведёт трансляцию пресс-конференции Конора Макгрегора
Комментарии

Спортивный портал «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции турнира UFC 329, которая доступна по ссылке ниже.

Текстовая онлайн-трансляция пресс-конференции UFC 329.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

В главном бою вечера сразятся 37-летний легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор и 34-летний бывший обладатель титула UFC Макс Холлоуэй.

Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего в его активе в организации 23 победы и девять поражений.

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 329: Конор вернулся! Ждём новый бенефис Макгрегора? LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 329: Конор вернулся! Ждём новый бенефис Макгрегора? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android