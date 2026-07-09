Никита Крылов получил куртку за 50 чистых тестов на допинг перед UFC 329

Российский боец UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов, который проведёт бой против австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC 329, получил на медиа-дне куртку, которая вручается бойцам за 50 чистых допинг-тестов.

Награда была вручена в рамках инициативы Clean Fighters при поддержке Thorne Nutrition, официального партнёра UFC по спортивному питанию.

Фото: Кадр из видео UFC

Фото: Кадр из видео UFC

Как сообщается, инициатива Clean Fighters стала для UFC способом публичного признания бойцов с длительной и безупречной историей прохождения допинг-тестов, что особенно важно в свете прошлых проверок спорта на предмет употребления запрещённых препаратов.