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Никита Крылов получил куртку за 50 чистых тестов на допинг перед UFC 329

Никита Крылов получил куртку за 50 чистых тестов на допинг перед UFC 329
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Российский боец UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов, который проведёт бой против австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC 329, получил на медиа-дне куртку, которая вручается бойцам за 50 чистых допинг-тестов.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Роберт Уиттакер — Никита Крылов
12 июля 2026, воскресенье. 03:20 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Никита Крылов

Награда была вручена в рамках инициативы Clean Fighters при поддержке Thorne Nutrition, официального партнёра UFC по спортивному питанию.

Фото: Кадр из видео UFC

Фото: Кадр из видео UFC

Как сообщается, инициатива Clean Fighters стала для UFC способом публичного признания бойцов с длительной и безупречной историей прохождения допинг-тестов, что особенно важно в свете прошлых проверок спорта на предмет употребления запрещённых препаратов.

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