Тренер Элиши Эллисона — о Гейбле Стивсоне: он ничего не добился в ММА

Хавьер Торрес, тренер Элиши Эллисона, заявил, что его подопечный готов преподнести сенсацию в дебютном бою олимпийского чемпиона по вольной борьбе Гейбла Стивсона на турнире UFC 329, который пройдёт в ночь на воскресенье на " Ти-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе.

«В этой игре будут испытания и тяжёлые бои. Да, он олимпийский борец, завоевал золото и добился успехов, но что он сделал в ММА? Он ничего не добился. Когда он дрался с Уго [Лезамой] в Мексике, я не счёл его выступление впечатляющим. Его несколько раз ударили, и он оставлял себя открытым для ударов. Примерно на трёхминутной отметке он уже тяжело дышал. Я сказал об этом Элише, и над этим мы и работали: мы не собираемся останавливаться и замирать в первом раунде. Мы будем постоянно касаться его, бить по корпусу и двигаться. Наша задача в этом бою — затянуть его в наш мир и довести до второго раунда. Вот тогда всё начнёт меняться.

Мы собираемся его проверить. В нашем лагере был Вальдо [Кортес-Акоста], Тайрелл Форчун — он борец, у него впереди бой… Они с Элишей соперничали и упорно сражались. Сейчас у меня много тяжеловесов. Мы провели тяжёлый лагерь, очень хороший, и хорошо подготовились физически и морально», — рассказал Торрес в интервью для канала Hablemos MMA на YouTube.