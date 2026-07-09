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Стивсон заявил, что не обращает внимания на статус главного фаворита UFC 329

Стивсон заявил, что не обращает внимания на статус главного фаворита UFC 329
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон, который дебютирует в UFC на турнире UFC 329 в ночь на воскресенье на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, заявил, что не обращает внимания на коэффициенты букмекеров, несмотря на то что он открылся одним из самых больших фаворитов в истории лиги. Стивсон встретится с Элишей Эллисоном в предварительном карде.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Гейбл Стивсон — Элиша Эллисон
12 июля 2026, воскресенье. 02:55 МСК
Гейбл Стивсон
Не началось
Элиша Эллисон

«Это идеальный соперник для моего дебюта. При всём уважении к Элише — он принял этот бой. Я выхожу в клетку и, как уже говорил, отношусь ко всем соперникам одинаково, будь то Деррик Льюис, Джош Хокит, Том Аспиналл или Сириль Ган. Но сейчас я сосредоточен только на своём поединке в субботу. Именно этого боя я жду и ни о чём другом не думаю.

Для меня это не имеет значения. Я выхожу, чтобы показать всё, на что способен, и сделать главное — победить. Это единственное, что для меня важно», — приводит слова Стивсона издание MMA Junkie.

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