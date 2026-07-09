Конор Макгрегор вновь заявил о своей невиновности по делу о сексуальном насилии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вновь заявил, что считает себя невиновным по делу о сексуальном насилии, по которому в 2024 году гражданский суд признал его ответственным. По словам Макгрегора, он намерен до конца отстаивать свою позицию.

«Я невиновный человек и буду отстаивать свою невиновность до последнего дня. Я продолжаю бороться. Есть причина, по которой это дело не дошло до уголовного процесса, а рассматривалось в гражданском суде. Что есть, то есть. Это глубоко ранит меня. Но я продолжаю бороться. Я знаю правду и знаю, что лживые уста — мерзость перед Господом. Я знаю, что всё, что совершается во тьме, однажды выйдет на свет. Я доверяю Богу и верю, что этот день наступит. Можете не сомневаться — он наступит. Я очень, очень жду этого дня.

Знаете, в 2017 году я был чемпионом мира в двух весовых категориях, заработал огромные деньги после боя с Флойдом Мейвезером. Потом я запустил ирландский виски. В то время я практически не пил, был спортсменом на пике формы. А потом в моём гараже оказались тысячи бутылок. Мне говорили: «Продавай это, Конор». Я выходил из дома с двумя бутылками под мышкой. Вот так я и попался. Так оно и было. Бог преподал мне этот урок. Я оказался в ловушке. Что есть, то есть. Я доверяю Богу, своему пути и правде. Если весь мир против правды, значит, я против всего мира. На этом я и стою», — приводит слова Макгрегора издание MMA Junkie.

В главном событии турнира UFC 329, который состоится в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе (США), Макгрегор проведёт реванш с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем.