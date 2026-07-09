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Пимблетт — о Топурии: отобью ему его маленькую голову, вот и всё

Пимблетт — о Топурии: отобью ему его маленькую голову, вот и всё
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Британский боец Пэдди Пимблетт, который проведёт бой против Бенуа Сен-Дени в соглавном событии UFC 329, рассказал о повреждениях, полученных в поединке с Джастином Гейджи, и высказался о возможном бое с Илией Топурией.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Не началось
Пэдди Пимблетт

— Все повреждения на моём лице — от удара правой рукой в глаз. Причём это был не просто удар. Я почувствовал, будто мне мозг задело. Так что он получился довольно тяжёлым. После этого я примерно два раунда почти ничего не видел.

— Если говорить о бое Илии, когда поединок затянулся… Илию тоже ударили в глаз? Вы говорили, что были моменты, когда удары…
— Его ударили? Нет, ему просто хорошенько разбили лицо.

— То есть вы никогда с ним не подерётесь?
— С кем? С Илией? Я когда такое говорил? Конечно, подерусь. Просто отобью ему его маленькую голову. Вот и всё, — сказал Пимблетт во время пресс-конференции с журналистами.

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