«Клуб Микки Мауса». Конор Макгрегор высмеял подготовку Холлоуэя с Делла Маддаленой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в преддверии реванша с Максом Холлоуэем на UFC 329 раскритиковал подготовку соперника, который тренировался с австралийским полусредневесом Джеком Делла Маддаленой.

— Ты также тренировался с Джеком Делла Маддаленой, который сам выступает в полусреднем весе. Что думаешь о том, что он [Макс] выбрал его в качестве спарринг-партнёра, чтобы подготовиться к бою с тобой?

— Этого будет недостаточно. Хотя выбор не самый плохой, почему бы и нет? Я видел эти их лёгкие, игрушечные тренировки… Какой-то «Клуб Микки Мауса», возня уровня подростков-любителей. Это вообще не тот уровень. Такой подготовки недостаточно, чтобы справиться с той свирепостью, которая будет ждать его в октагоне, как и со всем моим арсеналом. Так что вот так. Но в итоге достанется обоим, — сказал Макгрегор во время пресс-конференции с журналистами.