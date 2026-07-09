Шон О'Мэлли поставил на нокаут Конора Макгрегора в первом раунде за 12 секунд

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли эмоционально поделился прогнозом на реванш Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя, который возглавит турнир UFC 329 в ночь на воскресенье на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

О'Мэлли признался, что его сердце подсказывает победу Макгрегора, но разум говорит о преимуществе Холлоуэя, однако в итоге он сделал выбор в пользу ирландца.

«Учитывая всё сказанное, я ставлю на Конора Макгрегора. Первый раунд, нокаут за 12 секунд. Ребята, это неделя боя Конора Макгрегора. Хочу, чтобы все отметили возвращение Конора! Боже, я хочу увидеть победу Конора, но мне ненавистно видеть поражение Макса.

Попытается ли Конор Макгрегор бороться с Максом Холлоуэем? Абсолютно нет. Ноль процентов. Он выйдет в своей карате-стойке, в которой добился наибольшего успеха в UFC. Он не станет выходить и, чёрт возьми, пытаться боксировать так, как в боях с [Дастином] Порье, где ему отбивали икры. Ни за что. Он выйдет таким, каким бывает Конор.

Он выйдет с уверенностью. Самая опасная вещь в Коноре Макгрегоре — это его уверенность. Он будет давить на тебя, заставлять отступать и пытаться вытянуть правую руку Макса Холлоуэя. А особенность Макса Холлоуэя в том, что он будет выбрасывать эту правую руку, даже зная, что может пропустить тяжёлый удар. Ему всё равно, потому что он знает, что у него крепкая челюсть.

Макс выйдет вперёд и будет идти вперёд, понимая, что, скорее всего, получит удар. Он будет двигаться вперёд, попадёт сам, пропустит, а потом продолжит атаковать. Он будет выбрасывать комбинации из одного, двух, трёх, четырёх ударов. Он очень хорошо смешивает атаки: джеб в голову, джеб по корпусу, правый в корпус, правый в голову.

Конор Макгрегор выйдет туда и будет пытаться попасть тяжёлыми ударами. И, скорее всего, это его путь к победе — потрясти Макса Холлоуэя.

Я думаю, если Конор победит, то сделает это в первом раунде, может быть, во втором. Если нет — скорее всего, мы увидим шедевр в исполнении Макса Холлоуэя. Мне кажется, Конор выйдет и будет выглядеть очень хорошо. Думаю, он удивит многих. Он будет выглядеть быстрым, но я не знаю, как долго это продлится.

Мне кажется, если Конор победит, это будет магический момент. Должны совпасть все обстоятельства, звёзды должны сойтись, и Конор должен попасть той самой левой рукой, которая настолько мощная. Конор… не знаю, мне тяжело это говорить. Моё сердце говорит: «Конор Макгрегор». Но мой разум говорит: «Макс Холлоуэй выйдет туда и победит».

Возможно, он пропустит тяжёлый удар в начале. Но в весе до 77 кг я не знаю, сможет ли Конор его остановить. Конор попадёт своими мощными ударами. Конор попадёт левой рукой. Вопрос только в том: сломает ли это Макса Холлоуэя? Или Макс просто скажет: «Бум», и проглотит этот удар?

Макс может быть отправлен в нокдаун. Он не известен как самый неуловимый боец, которого невозможно поймать, потому что он слишком часто идёт вперёд. Он выбрасывает четыре-пять ударов, получает в ответ и всё равно остаётся там. Он остаётся в размене. Это их стратегия, их план на бой: «Я нанесу много ударов, получу в ответ, но продолжу давить».

Это может быть опасно для Макса. Но это может быть опасно и для Конора — попытаться попасть этим ударом и не суметь выключить его.

Он попадает левой. Выходит вперёд. Макс выбрасывает правую, Конор уклоняется — бум — и попадает левой. Макс принимает удар, выдерживает его — и снова идёт вперёд.

О боже, я так взволнован. Я так нервничаю. И это происходит уже на этой неделе. Вот эта неделя. Конор выходит в октагон! Ребята, возможно, мы увидим, как Конор Макгрегор в последний раз в жизни выходит на бой. Надеюсь, что нет, но мы должны быть благодарны за этот момент.

Я надеюсь, что он не получит травму. Надеюсь, не появится новость о том, что он повредил плечо, колени или ещё что-то. Это было бы ужасно. Я правда надеюсь, что этого не случится.

Учитывая всё сказанное — я выбираю Конора Макгрегора. Первый раунд, нокаут за 12 секунд! Бум, бум, бум, бум!» — сказал О'Мэлли в видео, опубликованном в соцсети.