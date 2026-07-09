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Мурат Гассиев поблагодарил Умара Кремлёва за возвращение большого бокса в Россию

Мурат Гассиев поблагодарил Умара Кремлёва за возвращение большого бокса в Россию
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Бывший чемпион мира по версии WBA в тяжёлом весе Мурат Гассиев на пресс-конференции в отеле «Ритц-Карлтон» перед турниром WINLINE. IBA.PRO 19, который пройдёт 11 июля на «ВТБ Арене», поблагодарил президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва за развитие бокса в России.

«Спасибо большое Умару Назаровичу Кремлёву. Благодаря вам я сейчас нахожусь там, где всегда хотел быть. Благодаря вам в Россию возвращается большой бокс, большие бои, серьёзные спортсмены приезжают. Я уверен, что это правильный вектор развития профессионального бокса не только в России, но и в мире.

Спасибо всем причастным людям, которые помогают развивать бокс. Спасибо большое моему сопернику за то, что он принял этот бой. Надеюсь, всё будет хорошо, чтобы мы после боя отправились домой, были здоровыми и без травм», — сказал Гассиев.

Главным событием вечера станет поединок Гассиева против немца Питера Кадиру (23-1, 13 КО). Изначально соперником российского боксёра должен был стать олимпийский чемпион 2016 года и чемпион мира 2015 года Тони Йока, но француз за полторы недели до боя травмировал спину.

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