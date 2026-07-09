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Макгрегор — о настрое перед UFC 329: всё, что имеет ценность, никогда не даётся легко

Макгрегор — о настрое перед UFC 329: всё, что имеет ценность, никогда не даётся легко
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на неделе перед турниром UFC 329 поделился своим настроем перед реваншем с Максом Холлоуэем, который возглавит шоу в ночь на воскресенье на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Я просто чувствую себя таким счастливым, брат. Я спокоен. Давайте просто работать усердно, без лишних слов. Не могу, я не могу… Послушайте, это нелегко, это правда нелегко. Но всё, что действительно имеет ценность, никогда не даётся легко. Так что просто работайте, вкладывайтесь в дело. Тяжело работайте. Делайте это каждый день, каждый день держите себя в руках. Нужно постоянно работать. Это последовательные усилия. Вот и всё. Давайте работать», — сказал Макгрегор в видео, опубликованном UFC в социальных сетях.

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