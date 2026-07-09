Сусленков — о бое с Джойсом на IBA PRO: это последняя ступенька перед чемпионским боем

Российский боксёр Артём Сусленков встретится с британцем Джозефом Джойсом во втором по значимости бою вечера на турнире WINLINE. IBA.PRO 19, который пройдёт 11 июля на «ВТБ Арене» в Москве. На кону будет стоять пояс WBA Continental.

«Мы прошли два сбора, и я готов на 10 из 10. Встречусь со своим самым серьёзным соперником в карьере. Я смотрел отрезками его бои. Его сильные стороны в том, что он больше и выше меня, сильно бьёт. Он хороший боксёр, поэтому настраиваемся на все 100%. Есть шанс, что это последняя ступенька перед чемпионским боем», — сказал Сусленков на пресс-конференции в отеле «Ритц-Карлтон».