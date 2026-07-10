Макс Холлоуэй: статистика боёв, рекорд, сколько побед и поражений

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй проведёт бой против Конора Макгрегора в главном событии турнира UFC 329 в ночь с 11 на 12 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Профессиональный рекорд американца составляет 27-9. 14 из 27 побед Холлоуэй одержал досрочно, из них 12 — нокаутами, 13 раз судьи фиксировали победу решением. В двух боях Макс уступал досрочно: один раз сабмишеном, один раз нокаутом (от Илии Топурии).

Статистика выступлений Холлоуэя в UFC: