Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL MENA 2 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макс Холлоуэй: статистика боев, рекорд, сколько побед и поражений

Макс Холлоуэй: статистика боёв, рекорд, сколько побед и поражений
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй проведёт бой против Конора Макгрегора в главном событии турнира UFC 329 в ночь с 11 на 12 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Профессиональный рекорд американца составляет 27-9. 14 из 27 побед Холлоуэй одержал досрочно, из них 12 — нокаутами, 13 раз судьи фиксировали победу решением. В двух боях Макс уступал досрочно: один раз сабмишеном, один раз нокаутом (от Илии Топурии).

Статистика выступлений Холлоуэя в UFC:

  • Точность атак — 48% (3681 точный удар из 7647 выброшенных).
  • В среднем за минуту наносит 6,91 удара, пропускает 4,61.
  • Большинство атак наносит в стойке — 88% от общего числа точных ударов, в клинче — 7%, в партере — 5%.
  • По голове нанесено 2381 точный удар, по корпусу — 899, по ногам — 401.
  • Защита от акцентированных ударов — 59%.
  • Попытки тейкдаунов — 15, успешных — четыре (27%).
  • Защита от тейкдаунов — 81%.
Сейчас читают:
«Был совсем зелёным и отхлестал его». Вспоминаем первый бой Макгрегора и Холлоуэя
«Был совсем зелёным и отхлестал его». Вспоминаем первый бой Макгрегора и Холлоуэя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android