Макс Холлоуэй: статистика боёв, рекорд, сколько побед и поражений
Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй проведёт бой против Конора Макгрегора в главном событии турнира UFC 329 в ночь с 11 на 12 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Профессиональный рекорд американца составляет 27-9. 14 из 27 побед Холлоуэй одержал досрочно, из них 12 — нокаутами, 13 раз судьи фиксировали победу решением. В двух боях Макс уступал досрочно: один раз сабмишеном, один раз нокаутом (от Илии Топурии).
Статистика выступлений Холлоуэя в UFC:
- Точность атак — 48% (3681 точный удар из 7647 выброшенных).
- В среднем за минуту наносит 6,91 удара, пропускает 4,61.
- Большинство атак наносит в стойке — 88% от общего числа точных ударов, в клинче — 7%, в партере — 5%.
- По голове нанесено 2381 точный удар, по корпусу — 899, по ногам — 401.
- Защита от акцентированных ударов — 59%.
- Попытки тейкдаунов — 15, успешных — четыре (27%).
- Защита от тейкдаунов — 81%.
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