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Холлоуэй намерен «разобраться» с Макгрегором и провести с ним третий бой до конца года

Холлоуэй намерен «разобраться» с Макгрегором и провести с ним третий бой до конца года
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй перед реваншем с Конором Макгрегором, который возглавит турнир UFC 329 в ночь на воскресенье на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, заявил, что планирует не только одержать победу, но и сделать так, чтобы ирландец захотел провести третий бой до конца года.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Я выйду в октагон и разберусь с ним. Заставлю его пожалеть о том, что он вернулся. Хотя нет. Я не заставлю его об этом жалеть. Я заставлю его поверить, что он сможет повторить свой успех ещё раз, чтобы мы смогли провести реванш в конце года», — заявил Холлоуэй на пресс-конференции перед турниром.

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