«Карма — это зеркало». Конор Макгрегор дал совет Дастину Порье после ареста

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал арест бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье за пьяный дебош в аэропорту Атланты. Макгрегор посоветовал ему отнестись к произошедшему серьёзно и взять на себя ответственность.

«Что я сказал бы Дастину? Знаете, есть старая поговорка: карма — это зеркало. И то, что происходит сейчас, совсем не радует.

Если бы я мог ему что-то сказать, то сказал бы: отнесись к этому с максимальной серьёзностью. Не ведись на людей, которые говорят: «Да это было смешно», «Теперь он мне даже больше нравится». Начнёшь смеяться, подумаешь: «Может, всё не так уж плохо. Может, можно продолжать». А потом следующий шаг окажется ещё хуже, и ты всё глубже и глубже будешь погружаться в это.

Поэтому я бы сказал: отнесись к ситуации максимально серьёзно. Забавно, что недавно я разговаривал с Меган Оливи [спортивный репортёр]. Тогда ещё ничего из этого не произошло, но меня спрашивали о Дастине. Я сказал, что не понимаю, зачем ему было завершать карьеру, а потом без всякой причины принимать стероиды. Мне это показалось глупостью. К тому же его тело вообще никак не изменилось, и это сразу вызвало у меня тревогу.

Так что воспринимай всё это очень серьёзно, потому что иначе можно скатиться ещё дальше. Очевидно, ему нужно взять на себя ответственность. Я видел, что он где-то выступил и, кажется, начал винить своего отца. Нет, дружище, нужно самому отвечать за свои поступки.

Вот и всё. Не хочу углубляться, не хочу лезть в это — это не моё дело. Ради его семьи, его детей и новорождённого ребёнка я надеюсь, что он сможет всё исправить», — сказал Конор в интервью Smash Cast.