Чейл Соннен высказался о реакции Конора Макгрегора на арест Дастина Порье

Бывший трёхкратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен поделился мнением о словах Конора Макгрегора, который дал совет Дастину Порье после его ареста за пьяный дебош в аэропорту Атланты.

«Я спросил его о Дастине Порье, обо всём, через что сейчас проходит Дастин, и об их отношениях. Конор сказал: «Если бы мне нужно было что-то сказать Дастину...» Я спросил: «Что бы ты сказал ему в этот момент?» Он ответил: «Если бы я что-то ему сказал, то посоветовал бы отнестись к этому предельно серьёзно».

Затем он снова вернулся к своему образу шоумена, немного прошёлся по Порье, но при этом определённо оставил дверь открытой для возможного соперничества. Однако главный его посыл был таким: «Отнесись к этому предельно серьёзно. Мир пытается показать тебе что-то — прислушайся к этому». И, на мой взгляд, это были очень сильные слова», — заявил Соннен в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.