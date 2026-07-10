Тренер Джон Вуд не исключил возвращения Джины Карано в ММА

Тренер и друг Джины Карано Джон Вуд поделился мыслями о её возможном возвращении в октагон. По словам Вуда, после последнего боя у Карано осталось ощущение незавершённости, однако окончательное решение ещё не принято.

«Думаю ли я, что Джина снова выйдет в октагон? Не могу говорить за неё. Но, как вы сами сказали, у неё осталось ощущение незавершённой миссии, какая-то внутренняя пустота. Поэтому я вполне могу представить, что это произойдёт. Не знаю.

И, кстати, вы правильно сформулировали вопрос — не «вернётся ли она», потому что тогда мне пришлось бы говорить за неё, а «думаю ли я, что она вернётся». Я считаю, что такая вероятность действительно есть.

Если не учитывать наши разговоры, которые были несколько недель или месяц назад, интерес к этому определённо существует. Однако всё может измениться. Она вернулась домой, на своё ранчо, живёт своей жизнью, ей нужно спокойно всё обсудить с мужем Кевином, принять решение. Поэтому я действительно не знаю, чем всё закончится.

Могу сказать одно: сразу после боя у неё точно было желание рассмотреть возможность продолжить карьеру. Это точно не было категорическое «нет». Но и уверенного «да» тоже не прозвучало.

В зал она пока не возвращалась. Они с мужем уехали обратно в Монтану, где живут, вернулись к своей обычной жизни — дикой природе, лошадям и всему, что любят. Однако связь мы поддерживаем постоянно», — заявил Вуд в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.