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«Ощущение, что даже не напрягались». Хабиб Нурмагомедов – о сборной Франции на ЧМ-2026

«Ощущение, что даже не напрягались». Хабиб Нурмагомедов – о сборной Франции на ЧМ-2026
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37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о победе сборной Франции в четвертьфинальном матче с Марокко (2:0) на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Тут комментарии излишни, второй Мир подряд Франция убирает Марокко. Французам по составу нет равных. Мне очень интересно как они будут играть, когда будут проигрывать, посмотреть на скорость и всю мощность команды, а то такое ощущение, что они до сих пор даже не напрягались.

Если мы увидели Аргентину, Испанию и Англию в позиции, когда им пришлось показать себя во всей красе, то французский предел мы ещё не видели. Вот с испанцами игра будет нереальной, очень жду этот матч, если конечно испанцы пройдут дальше», — написал Хабиб на своей странице в телеграм-канале.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

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