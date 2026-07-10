«Ощущение, что даже не напрягались». Хабиб Нурмагомедов – о сборной Франции на ЧМ-2026

37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о победе сборной Франции в четвертьфинальном матче с Марокко (2:0) на ЧМ-2026.

«Тут комментарии излишни, второй Мир подряд Франция убирает Марокко. Французам по составу нет равных. Мне очень интересно как они будут играть, когда будут проигрывать, посмотреть на скорость и всю мощность команды, а то такое ощущение, что они до сих пор даже не напрягались.

Если мы увидели Аргентину, Испанию и Англию в позиции, когда им пришлось показать себя во всей красе, то французский предел мы ещё не видели. Вот с испанцами игра будет нереальной, очень жду этот матч, если конечно испанцы пройдут дальше», — написал Хабиб на своей странице в телеграм-канале.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).