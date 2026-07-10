«Это будет день Макгрегора, детка». Конор — о предстоящем бое с Холлоуэем на UFC 329

37-летний легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке с 34-летним бывшим обладателем титула UFC Максом Холлоуэем.

«Это то, зачем я вернулся. Я люблю эту игру, я люблю фанатов. Я вернулся в Лас-Вегас спустя пять лет. И это будет день Макгрегора, детка. Тогда мы встречались в лёгком весе. Теперь – в полусреднем. Но ничего нового не произойдёт», — сказал Конор Макгрегор на пресс-конференции.

Поединок между Конором и Максом возглавит кард турнира UFC 329, который пройдёт в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.

Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего в его активе в организации 23 победы и девять поражений.