«Я увижу твоё лицо. И сделаю всё, чтобы победить». Холлоуэй — о бое с Макгрегором

34-летний бывший обладатель титула UFC Макс Холлоуэй высказался о предстоящем поединке с 37-летним легендарным ирландским бойцом и первым двойным чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Мы подерёмся в субботу ночью. И вы всё увидите. Я могу немного подождать. Ничего не говорить. Выйти в субботу и показать всё своими кулаками. Я увижу твоё лицо. И сделаю всё, чтобы победить», — сказал Макс Холлоуэй на пресс-конференции.

Поединок между Конором и Максом возглавит кард турнира UFC 329, который пройдёт в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.

Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего в его активе в организации 23 победы и девять поражений.