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Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй устроили перепалку на пресс-конференции

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй устроили перепалку на пресс-конференции
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37-летний легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор и 34-летний бывший обладатель титула UFC Макс Холлоуэй устроили перепалку на пресс-конференции накануне своего боя.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Холлоуэй: Не могу дождаться, когда заберу у него эти красивые пояса.

Макгрегор: В прошлый раз ты даже не смог меня толком задеть. И в этот раз тоже не сможешь. Тебя ждёт тяжёлое испытание.

Холлоуэй: В прошлый раз я довольно часто попадал тебе по лицу.

Поединок между Конором и Максом возглавит кард турнира UFC 329, который пройдёт в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.

Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего в его активе в организации 23 победы и девять поражений.

Первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением (30-27, 30-26, 30-27) по итогам трёх раундов.

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