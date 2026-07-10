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Макгрегор: мой оппонент должен был быть благодарен за бой с большим боссом

Макгрегор: мой оппонент должен был быть благодарен за бой с большим боссом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился своими эмоциями перед реваншем с Максом Холлоуэем, который возглавит шоу в ночь на воскресенье на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Я знаю, что вы видите. Я знаю, что вы чувствуете. Я благословлён. Я благодарен UFC, Дане Уайту, моему оппоненту. Но теперь мой оппонент должен был быть благодарен за бой с большим боссом. Иан Гарри? Надеюсь, что он победит Ислама Махачева. Сделает это для Ирландии.

Мы – Макгрегоры. И в субботу ночью вы увидите, как Макгрегор вновь становится великим», — сказал Конор Макгрегор на пресс-конференции.

Поединок между Конором и Максом станет главным событием турнира UFC 329, который пройдёт в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.

Первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением (30-27, 30-26, 30-27) по итогам трёх раундов.

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